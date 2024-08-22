



В дом блогера Эндрю Тейта нагрянули с обысками

В среду, 21 августа, в дом известного блогера Эндрю Тейта нагрянули с обысками.



Об этом сообщает "Русская служба ВВС".



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Уточняется, что сам блогер и его брат Тристан доставлены на допрос в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии.



Обыски были проведены в рамках нового расследования по делу о торговле людьми, о сексуальных отношениях с несовершеннолетними и по подозрению в отмывании денег.



Ожидается, что блогеру будут выдвинуты новые обвинения. В предыдущий раз он и его брат были задержаны по аналогичному делу в марте 2024 года.