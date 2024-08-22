



Иран отложил удар по Израилю, но поощряет планы "Хезболлы", - СМИ

Иран поощряет ливанскую террористическую организацию "Хезболла" нанести удар по Израилю, хотя сам, судя по всему, отложил свою атаку на Еврейское Государство.



Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников.



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Уточняется, что Тегеран пока что воздерживается от прямой атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания. Одной из причин может быть наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке.



В то же время генсек "Хезболлы" Хасан Насралла не отказывается от своих планов ударить по Тель-Авиву, чтобы отомстить за ликвидацию в Бейруте командующего военным крылом террористической организации Фуада Шукра.