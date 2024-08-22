Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан
Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан.
В китайском внешнеполитическом ведомстве свой призыв пояснили "сложной ситуацией в сфере безопасности", особенно на юге страны.
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В МИД порекомендовали гражданам Китая покинуть Ливан как можно скорее, пока еще курсируют коммерческие рейсы.
За последнее время с аналогичными призывами к своим гражданам обращались многие страны, опасаясь эскалации между Израилем и "Хезболлой".