



Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан.



В китайском внешнеполитическом ведомстве свой призыв пояснили "сложной ситуацией в сфере безопасности", особенно на юге страны.



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В МИД порекомендовали гражданам Китая покинуть Ливан как можно скорее, пока еще курсируют коммерческие рейсы.



За последнее время с аналогичными призывами к своим гражданам обращались многие страны, опасаясь эскалации между Израилем и "Хезболлой".