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Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан
22.08.2024 12:13 Алина Груднева

Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан.

В китайском внешнеполитическом ведомстве свой призыв пояснили "сложной ситуацией в сфере безопасности", особенно на юге страны.

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В МИД порекомендовали гражданам Китая покинуть Ливан как можно скорее, пока еще курсируют коммерческие рейсы.

За последнее время с аналогичными призывами к своим гражданам обращались многие страны, опасаясь эскалации между Израилем и "Хезболлой".

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