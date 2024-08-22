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В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку
22.08.2024 12:20 Алина Груднева

В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку

Днем, 22 августа, в российском международном аэропорт Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку.

По данным российских СМИ, это произошло после того, как сработал датчик задымления в районе одного из пассажирских кресел.

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Самолет Airbus A350 компании "Аэрофлот" успешно приземлился. В настоящее время экстренные службы проводят проверку.

Борт выполнял рейс из Хабаровска в Москву. Информация о пострадавших не поступала.

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