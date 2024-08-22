В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку
Днем, 22 августа, в российском международном аэропорт Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку.
По данным российских СМИ, это произошло после того, как сработал датчик задымления в районе одного из пассажирских кресел.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Самолет Airbus A350 компании "Аэрофлот" успешно приземлился. В настоящее время экстренные службы проводят проверку.
Борт выполнял рейс из Хабаровска в Москву. Информация о пострадавших не поступала.