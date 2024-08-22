



В РФ задержан пилот команды Ferrari Джошуа Карту

В петербургском аэропорту Пулково задержали гонщика, пилота команды Ferrari Джошуа Карту.



Он разыскивался Соединенными Штатами по подозрению в мошенничестве, связанном с незаконной схемой торговли бинарными опционами.



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Карту имеет двойное гражданство - Израиля и Канады. Он и двое его братьев были объявлены в международный розыск. По версии следствия, подозреваемые организовали мошенническую схему, благодаря которой в период с 2013 по 2018 год нажились на 165 миллионов долларов.



Суд продлил срок его содержания под стражей на 72 часа. Карту могут предъявить обвинение по статье о мошенничестве, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.



"Карту не трудоустроен, постоянного места жительства в Санкт-Петербурге не имеет. Наличие у него паспорт иностранного гражданина позволяет ему беспрепятственно пересекать границу РФ, что исключает возможность проведения экстрадиционной проверки", - сказано в заявлении суда.