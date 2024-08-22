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Атакованный хуситами танкер может стать причиной экокатастрофы
22.08.2024 14:42 Алина Груднева

Атакованный хуситами танкер может стать причиной экокатастрофы

Атакованный хуситами в Красном море нефтяной танкер, который шел под греческим флагом, может стать причиной экокатастрофы.

Такое предупреждение сделала Военно-морская миссия Европейского Союза по защите коммерческого судоходства в Красном море.

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Танкер перевозил сырую нефть. В среду, 21 августа, судно несколько раз подвергалось атакам хуситов.

"Перевозившее 150 тысяч тонн сырой нефти судно MV SOUNION теперь представляет экологическую опасность", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, французские военные помогли с эвакуацией членов экипажа. Сейчас судно стоит на якоре.

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