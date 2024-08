Атакованный хуситами танкер может стать причиной экокатастрофы

Атакованный хуситами в Красном море нефтяной танкер, который шел под греческим флагом, может стать причиной экокатастрофы.



Такое предупреждение сделала Военно-морская миссия Европейского Союза по защите коммерческого судоходства в Красном море.



Танкер перевозил сырую нефть. В среду, 21 августа, судно несколько раз подвергалось атакам хуситов.



"Перевозившее 150 тысяч тонн сырой нефти судно MV SOUNION теперь представляет экологическую опасность", - сказано в сообщении.



Как сообщалось ранее, французские военные помогли с эвакуацией членов экипажа. Сейчас судно стоит на якоре.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.



Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.



While approaching… pic.twitter.com/gdSbTjmzRm