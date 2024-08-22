Новости » Наука и Технологии
Пациент, которому внедрили чип Neuralink, играет в Counter-Strike силой мысли
22.08.2024 16:32 Алина Груднева

Пациент, которому внедрили чип Neuralink, играет в Counter-Strike силой мысли

Второй пациент, которому внедрили в мозг нейрочип, играет в популярную видеоигру Counter-Strike  силой мысли.

Об этом сообщили в компании Neuralink американского миллиардера Илона Маска.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что парализованного пациента, которому успешно внедрили чип, зовут Алекс. Он успешно освоил интерфейс уже на второй день после операции.

"Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо. Я думаю, куда посмотреть, и он (персонаж, - ред.) смотрит туда, куда я хочу. Это просто безумие", - признался Алекс.

По планам, Neuralink  собирается установить нейрочип еще восьми пациентам до конца нынешнего года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы