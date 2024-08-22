



Пациент, которому внедрили чип Neuralink, играет в Counter-Strike силой мысли

Второй пациент, которому внедрили в мозг нейрочип, играет в популярную видеоигру Counter-Strike силой мысли.



Об этом сообщили в компании Neuralink американского миллиардера Илона Маска.



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Уточняется, что парализованного пациента, которому успешно внедрили чип, зовут Алекс. Он успешно освоил интерфейс уже на второй день после операции.



"Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо. Я думаю, куда посмотреть, и он (персонаж, - ред.) смотрит туда, куда я хочу. Это просто безумие", - признался Алекс.



По планам, Neuralink собирается установить нейрочип еще восьми пациентам до конца нынешнего года.