



"Совы" и "жаворонки" тратят деньги по-разному

Ученые выявили интересные различия в расходах между людьми, относящимися к типам "сов" и "жаворонков". Объясняются они тем, как каждый тип воспринимает время и его влияние на финансовые привычки.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Согласно новому исследованию, "совы", которые активны в вечернее время и часто имеют более поздний режим сна, склонны воспринимать прошлое как более удаленное. В результате они склонны сосредоточиваться на приобретении материальных вещей в настоящем. "Совы" чаще тратят деньги на покупку одежды, предметов интерьера и бытовой техники. Их материальные потребности могут быть обусловлены желанием максимально использовать текущий момент и обеспечить комфорт в настоящем времени.



Напротив, "жаворонки", которые рано ложатся спать и рано встают, имеют более яркое и четкое восприятие прошлого. Это связано с тем, что они чаще обращаются к воспоминаниям и прошлым событиям, что делает их более склонными тратиться на впечатления и переживания. "Жаворонки" склонны инвестировать свои деньги в культурные мероприятия, такие как посещение кино, музеев, концертов и других развлекательных событий. Для них важнее создавать и переживать яркие моменты, чем накапливать материальные блага.



Исследование также показывает, что такие различия в расходах могут быть связаны с индивидуальными особенностями восприятия времени и его влиянием на личные предпочтения и поведение.