



Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время собирается приехать на Курскую атомную электростанцию.



По данным российских СМИ, он проведет оценку ситуации на АЭС на фоне продвижения ВСУ в регионе.



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Председатель агентства выразил обеспокоенность из-за приближенности станции к зоне боевых действий. Он заявил в комментарии Financial Times, что "весьма серьезно" оценивает риск повреждений.



Ожидается, что поездка Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе.