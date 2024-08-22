



ВСУ за 2 недели взяли под контроль больше территории РФ, чем та в Украине за год

Подкрепления, отправленные Москвой, не смогли остановить внезапное наступление украинских войск в Курской области на второй неделе его проведения, что поставило Кремль перед дилеммой: еще больше задействовать силы российского вторжения в Украину, перебросив больше батальонов на защиту России, или бросить на войну новых призывников.



До сих пор Москва держала регулярных рекрутов в вооруженных силах на ротации дома, отправляя на кровавые поля сражений Украины только контрактников. Но наступление в Курской области изменило этот тонкий политический баланс.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Президент России Владимир Путин осознавал потенциальную политическую реакцию на отправку призывников в Украину в первые дни вторжения.



"Подчеркиваю, что солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют", — заявил Путин в телеобращении в марте 2022 года в ответ на обеспокоенность матерей военнослужащих срочной службы. "Дополнительного призыва резервистов не будет".



Он разместил призывников в приграничных регионах, разрешив Федеральной службе безопасности (ФСБ) вербовать их.



Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что вторжение Украины местами продвинулось на 35 км вглубь России, и что взято под контроль 1293 квадратных километра, по сравнению с 1000 квадратных километров неделей ранее, и 93 населенных пункта по сравнению с 74 неделей ранее.



В субботу ISW оценила глубину этой территории в Курске в 28 км, а ширину — в 56 км.



ISW также подсчитала, что с начала года российские войска оккупировали 1175 кв. км территории Украины.



Если данные точны, это означает, что Украина за две недели взяла под контроль больше российских земель, чем Россия захватила в Украине почти за год.





