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Туск и Моди обсуждали, как закончить войну в Украине | Фото: pixabay.com
22.08.2024 17:28 Mignews

Туск и Моди обсуждали, как закончить войну в Украине

Премьер-министр Дональд Туск принял в Варшаве высокопоставленного гостя – премьер-министра Индии Нарендра Моди, который посетил Польшу по дороге в Украину. 

Политики обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и подчеркнули, что их отношения достигли уровня стратегического партнерства.

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Туск заявил, что обсуждение началось с определения позиций по глобальным вопросам, в том числе по ситуации в Украине. Он выразил удовлетворение тем, что Моди подтвердил готовность Индии содействовать скорейшему мирному урегулированию конфликта. 

"Мы уверены, что Индия может сыграть очень важную роль в этом процессе", – отметил польский премьер.

В свою очеред, Нарендра Моди поблагодарил польскую сторону за теплый прием и подчеркнул значимость его визита, который стал первым визитом индийского премьер-министра в Польшу за последние 45 лет. 

Он также выразил признательность полякам за их помощь индийским студентам, находившимся в Украине во время военных действий. 

"Индийский народ никогда не забудет ту заботу и поддержку, которую Польша оказала нашим гражданам в трудный момент", – заверил Моди.

Напомним, что визит Нарендры Моди в Украину запланирован на 23 августа.

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