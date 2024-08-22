



Туск и Моди обсуждали, как закончить войну в Украине

Премьер-министр Дональд Туск принял в Варшаве высокопоставленного гостя – премьер-министра Индии Нарендра Моди, который посетил Польшу по дороге в Украину.



Политики обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и подчеркнули, что их отношения достигли уровня стратегического партнерства.



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Туск заявил, что обсуждение началось с определения позиций по глобальным вопросам, в том числе по ситуации в Украине. Он выразил удовлетворение тем, что Моди подтвердил готовность Индии содействовать скорейшему мирному урегулированию конфликта.



"Мы уверены, что Индия может сыграть очень важную роль в этом процессе", – отметил польский премьер.



В свою очеред, Нарендра Моди поблагодарил польскую сторону за теплый прием и подчеркнул значимость его визита, который стал первым визитом индийского премьер-министра в Польшу за последние 45 лет.



Он также выразил признательность полякам за их помощь индийским студентам, находившимся в Украине во время военных действий.



"Индийский народ никогда не забудет ту заботу и поддержку, которую Польша оказала нашим гражданам в трудный момент", – заверил Моди.



Напомним, что визит Нарендры Моди в Украину запланирован на 23 августа.