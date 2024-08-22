



РФ: "Украина пытается открыть еще один фронт внутри России"

По словам российского чиновника и военных блогеров, в среду, 21 августа украинские войска перешли границу с Брянской областью России, в то время как Украина продвигается дальше в соседнюю Курскую.



Известный российский военный блогер сообщил, что украинские силы атаковали в районе поселения Забрама, сразу за границей северной Черниговской области Украины, примерно в 7 часов вечера по местному времени.



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Забрама находится к северо-востоку от Киева. Блогер написал, что российские пограничники и бойцы чеченского спецназа столкнулись с "не менее чем 20 военнослужащими", заявив, что затем украинские силы "отступили".



Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская "диверсионно-разведывательная группа" пыталась прорваться в Климовский район Брянской области, однако операция была "сорвана" Федеральной службой безопасности России и военными.



"В настоящее время ситуация на месте столкновения стабилизировалась", — сообщил Богомаз.



Украинская сторона не комментировала эту информацию.

