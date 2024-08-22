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Трамп подчеркнул иудаизм Шапиро в его критике
22.08.2024 18:16 MIGnews.com

Трамп подчеркнул иудаизм Шапиро в его критике

Бывший президент США Дональд Трамп подчеркнул иудаизм губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро в своем посте в социальных сетях вскоре после того, как Шапиро выступил на Демократическом национальном съезде.

В посте на сайте Truth Social Трамп называет Шапиро "сильно переоцененным еврейским губернатором Великого Содружества Пенсильвания".

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Далее Трамп рассказал о своем "послужном списке для Израиля", при этом пренебрежительно отозвался о послужном списке вице-президента Камалы Харрис.
 

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