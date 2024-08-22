



Трамп подчеркнул иудаизм Шапиро в его критике

Бывший президент США Дональд Трамп подчеркнул иудаизм губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро в своем посте в социальных сетях вскоре после того, как Шапиро выступил на Демократическом национальном съезде.



В посте на сайте Truth Social Трамп называет Шапиро "сильно переоцененным еврейским губернатором Великого Содружества Пенсильвания".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Далее Трамп рассказал о своем "послужном списке для Израиля", при этом пренебрежительно отозвался о послужном списке вице-президента Камалы Харрис.

