



Билл Клинтон похвалил Харрис и Байдена, раскритиковав Трампа

Бывший президент США Билл Клинтон выступил на съезде Демократической партии в Чикаго, похвалив Джо Байдена и Камалу Харрис.



Свою речь он начал с того, что отдельно отметил проделанную нынешним американским лидером работу.



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"Он укрепил наши союзы ради мира и безопасности. Он сделал это для Украины. Он отчаянно пытается добиться прекращения огня на Ближнем Востоке", - сказал он.



По словам бывшего президента США, Камала Харрис сосредоточена на нуждах американцев. В связи с этим Клинтон считает, что на ноябрьских выборах у граждан будет простой выбор: "Харрис, которая сосредоточена на интересах народа, или другой парень, который сосредоточен только на себе". Таким образом он раскритиковал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

