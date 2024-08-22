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Пропалестинские активисты начали сидячую забастовку на съезде демократов
22.08.2024 07:57 Алина Груднева

Пропалестинские активисты начали сидячую забастовку на съезде демократов

Пропалестинские активисты устроили сидячую забастовку возле места, где проходит съезд Демократической партии в Чикаго.

Такие меры предприняты после того, как организаторы мероприятия отклонили их просьбу о предоставлении возможности выступить перед демократами на главной сцене.

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Активисты хотели, чтобы на съезде выступил один из нескольких врачей, которые недавно побывали в Газе. Особенно пропалестинских демонстрантов возмутил тот факт, что организаторы дали выступить родителям заложника Херша Гольдберга-Полина, который по-прежнему находится в руках у террористов ХАМАС в Газе.

Среди активистов, которые устроили сидячую забастовку, оказалась и ярая сторонница движения BDS, представительница Демократической партии Ильхан Омар. Демонстранты, помимо прочего, требуют введения эмбарго на поставки оружия Израилю.

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