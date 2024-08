Пропалестинские активисты начали сидячую забастовку на съезде демократов

Пропалестинские активисты устроили сидячую забастовку возле места, где проходит съезд Демократической партии в Чикаго.



Такие меры предприняты после того, как организаторы мероприятия отклонили их просьбу о предоставлении возможности выступить перед демократами на главной сцене.



Активисты хотели, чтобы на съезде выступил один из нескольких врачей, которые недавно побывали в Газе. Особенно пропалестинских демонстрантов возмутил тот факт, что организаторы дали выступить родителям заложника Херша Гольдберга-Полина, который по-прежнему находится в руках у террористов ХАМАС в Газе.



Среди активистов, которые устроили сидячую забастовку, оказалась и ярая сторонница движения BDS, представительница Демократической партии Ильхан Омар. Демонстранты, помимо прочего, требуют введения эмбарго на поставки оружия Израилю.

After calling Harris team in front of press, Uncommitted’s Abbas Alawieh says he’ll sit in protest:

“I just intend to stay here until I get a call from the DNC telling me that they won't suppress the voices of Palestinian children, that they will accept our very humble request…” https://t.co/s5MLMzaFak pic.twitter.com/Fz2ZITGvgA