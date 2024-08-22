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Трамп против Харрис: Илон Маск провел опрос
22.08.2024 08:47 Алина Груднева

Трамп против Харрис: Илон Маск провел опрос

В социальной сети Х миллиардер Илон Маск решил узнать, кого американцы поддерживают больше на предстоящих президентских выборах: Дональда Трампа или Камалу Харрис.

Судя по предварительным результатам опроса, республиканец пользуется большей поддержкой, чем кандидат от Демократической партии.

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В опросе, инициированном Маском, участвовали более 5,8 миллионов пользователей. Трамп набрал 73,2% голосов, в то время как Харрис заметно отстает от соперника - 26,8%.

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