Трамп против Харрис: Илон Маск провел опрос

В социальной сети Х миллиардер Илон Маск решил узнать, кого американцы поддерживают больше на предстоящих президентских выборах: Дональда Трампа или Камалу Харрис.



Судя по предварительным результатам опроса, республиканец пользуется большей поддержкой, чем кандидат от Демократической партии.



В опросе, инициированном Маском, участвовали более 5,8 миллионов пользователей. Трамп набрал 73,2% голосов, в то время как Харрис заметно отстает от соперника - 26,8%.

Since a lot of people have asked, here goes a super unscientific poll …



Who will you vote for?