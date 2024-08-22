Трамп против Харрис: Илон Маск провел опрос
В социальной сети Х миллиардер Илон Маск решил узнать, кого американцы поддерживают больше на предстоящих президентских выборах: Дональда Трампа или Камалу Харрис.
Судя по предварительным результатам опроса, республиканец пользуется большей поддержкой, чем кандидат от Демократической партии.
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В опросе, инициированном Маском, участвовали более 5,8 миллионов пользователей. Трамп набрал 73,2% голосов, в то время как Харрис заметно отстает от соперника - 26,8%.
Since a lot of people have asked, here goes a super unscientific poll …— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024
Who will you vote for?