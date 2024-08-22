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На заводе в Индии прогремел взрыв
22.08.2024 11:06 Алина Груднева

На заводе в Индии прогремел взрыв

На фармацевтическом заводе в Индии прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек.

О ЧП на предприятии в городе Анакапалле, штат Андхра-Прадеш, сообщило издание The Indian Express.
 
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После взрыва на заводе  Escientia вспыхнул масштабный пожар. Спасательная операция была осложнена из-за густого дыма.

После инцидента сотрудники пришли к главному офису компании и потребовали наказать ответственных. По их словам, взрыв на предприятии прогремел из-за халатности.

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