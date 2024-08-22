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Племянник Кеннеди собирается снять свою кандидатуру, - СМИ
22.08.2024 11:22 Алина Груднева

Племянник Кеннеди собирается снять свою кандидатуру, - СМИ

Роберт Кеннеди-младший намерен отказаться от участия в президентской гонке в США.

По данным телеканала ABC News, племянник Кеннеди баллотировался в качестве независимого кандидата.

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По словам источников, он собирается объявить о снятии своей кандидатуры с выборов до конца этой недели.

Люди из окружения Роберта Кеннеди-младшего предположили, что он может поддержать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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