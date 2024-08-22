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Официально выдвинут кандидат в вице-президенты от демократов
22.08.2024 07:07 Алина Груднева

Официально выдвинут кандидат в вице-президенты от демократов

Губернатор Миннесоты Тим Уолз официально выдвинут кандидатом от Демократической партии на пост вице-президента США на предстоящих выборах.

Это произошло на съезде демократов, который проходит в Чикаго.

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Выступая с программной речью, Уолз заявил, что для него выдвижение в кандидаты является большой честью.

"Мы все собрались здесь по одной прекрасной и простой причине - мы любим эту страну", -подчеркнул он.

За день до этого официально кандидатом  в президенты США от демократов стала Камала Харрис.

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