Крушение яхты в Италии: опознано тело британского миллиардера
В четверг, 22 августа, стало известно об обнаружении тела британского технологического магната, чья роскошная яхта потерпела крушение недалеко от сицилийского побережья.
По данным The Telegraph, опознано тело Майка Линча.
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Его 18-летняя дочь Ханна до сих пор считается пропавшей без вести. К настоящему моменту спасателям удалось найти уже пять тел после того, как затонула яхта.
"От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших", – сказал гендиректор гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина.
Ранее уже опознали тела повара Рекальдо Томаса, председателя компании Morgan Stanley International и адвоката Линча.
Напомним, что яхта Майка Линча затонула во время бури. Береговой охране удалось спасти после крушения 15 человек.