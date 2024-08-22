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Крушение яхты в Италии: опознано тело британского миллиардера
22.08.2024 11:35 Алина Груднева

Крушение яхты в Италии: опознано тело британского миллиардера

В четверг, 22 августа, стало известно об обнаружении тела британского технологического магната, чья роскошная яхта потерпела крушение недалеко от сицилийского побережья.

По данным The Telegraph, опознано тело Майка Линча.

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Его 18-летняя дочь Ханна до сих пор считается пропавшей без вести. К настоящему моменту спасателям удалось найти уже пять тел после того, как затонула яхта.

"От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших", – сказал  гендиректор гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина.

Ранее уже опознали тела повара Рекальдо Томаса, председателя компании Morgan Stanley International и адвоката Линча.

Напомним, что яхта Майка Линча затонула во время бури. Береговой охране удалось спасти после крушения 15 человек.

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