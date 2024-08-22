



Крушение яхты в Италии: опознано тело британского миллиардера

В четверг, 22 августа, стало известно об обнаружении тела британского технологического магната, чья роскошная яхта потерпела крушение недалеко от сицилийского побережья.



По данным The Telegraph, опознано тело Майка Линча.



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Его 18-летняя дочь Ханна до сих пор считается пропавшей без вести. К настоящему моменту спасателям удалось найти уже пять тел после того, как затонула яхта.



"От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших", – сказал гендиректор гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина.



Ранее уже опознали тела повара Рекальдо Томаса, председателя компании Morgan Stanley International и адвоката Линча.



Напомним, что яхта Майка Линча затонула во время бури. Береговой охране удалось спасти после крушения 15 человек.