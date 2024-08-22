Новости » Происшествия
Французы спасли членов экипажа судна, подвергшегося нападению в Красном море
22.08.2024 11:51 Алина Груднева

Французы спасли членов экипажа судна, подвергшегося нападению в Красном море

Военно-морские силы Франции спасли 29 моряков с контейнеровоза Sounion, который неоднократно подвергался атакам йеменских хуситов в Красном море.

В настоящее время судно стоит на якоре. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

На его борту во время атаки хуситов находились филиппинцы и один россиянин. В операции по спасению членов экипажа участвовал французский эсминец.

Также в этом районе был уничтожен беспилотный катер поддерживаемой Ираном йеменской группировки.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы