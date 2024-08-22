Французы спасли членов экипажа судна, подвергшегося нападению в Красном море
Военно-морские силы Франции спасли 29 моряков с контейнеровоза Sounion, который неоднократно подвергался атакам йеменских хуситов в Красном море.
В настоящее время судно стоит на якоре.
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На его борту во время атаки хуситов находились филиппинцы и один россиянин. В операции по спасению членов экипажа участвовал французский эсминец.
Также в этом районе был уничтожен беспилотный катер поддерживаемой Ираном йеменской группировки.