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В Красном море повреждено судно из-за атаки хуситов
22.08.2024 13:57 Алина Груднева

В Красном море повреждено судно из-за атаки хуситов

В четверг, 22 августа, в результате очередной атаки хуситов в Красном море коммерческое судно получило легкие повреждения.

Об этом сообщило Агентство морских торговых операций Великобритании.

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По данным UKMTO, атака была совершена к западу от йеменского портового города Ходейда.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Судно продолжило движение к пункту назначения.

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