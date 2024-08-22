



Отцу Киркорова грозит штраф или арест

В отношении отца "поп-короля" Филиппа Киркорова, Бедроса, завели в России административное дело.



По данным Telegram-канала Mash, в поле зрения правоохранителей он попал из-за того, что не оплатил штрафы за превышение скорости во время езды.



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Уточняется, что с похожей ситуацией Бедрос Киркоров сталкивался несколько лет назад, однако тогда он утверждал, будто вообще не водит машину. Отец артиста списывал нарушения на свою жену.



Теперь ему может грозить двойной штраф или административное задержание сроком до 15 суток.