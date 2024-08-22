



На таможне в Женеве хранится более миллиона произведений искусства

О том, что таможенные склады - лучшие места хранений в мире для произведений искусств рядовой обыватель не особо знает. Но именно в складских помещениях таможни поддерживается идеальная влажность воздуха и температура. Сами здания под солидной охраной.



Так, например, знаменитая картина “Спаситель мира” кисти Леонардо да Винчи, которую продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке в 2017 году за рекордные $ 450 млн, словно в воду канула.



А вот и нет. Предполагается, что покупателем картины с изображением Иисуса стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Впрочем тот никогда не подтверждал этого официально.



Новый документальный фильм британской телекомпании BBC между прочим сообщает зрителям, что покупатель именно Мухаммад бин Салман. А сам шедевр да Винчи хранится на женевском таможенном складе.





