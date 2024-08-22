



Ассистента Мэттью Перри заподозрили в уничтожении улик

Личный ассистент звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри подозревается в уничтожении улик после инъекции кетамина, которая вызвала смерть актера.



О новых деталях расследования сообщило издание People.



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По версии следствия, Кенни Ивамаса ввел смертельную дозу кетамина актеру. Спустя несколько часов он вернулся и обнаружил в джакузи бездыханное тело Перри.



Ассистент уничтожил улики, которые указали бы на его причастность к смерти знаменитости. Когда дело было сделано, он позвонил в службу спасения.



Как сообщалось ранее, полиция задержала помощника Перри, а также врача Сальвадора Пласенсию, "королеву кетамина" и еще нескольких человек, подозреваемых к причастности к смерти актера.