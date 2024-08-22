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Часть войск РФ уже практически в "Курском котле", – ЦПД
22.08.2024 10:43 Mignews.ua

Часть войск РФ уже практически в "Курском котле", – ЦПД

Войска РФ в Курской области рискуют попасть в "котел", хотя российское руководство, как и СМИ, стараются эту ситуацию и информацию о ней всячески скрыть. 

"В Курской области часть российских войск практически "в котле". В то же время в эфирах у россиян все стабильно", – написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

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Как сообщал Mignews, ранее издание Bild сообщило о том, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении, которое уже называют "Курским котлом". ВСУ практически закрыли карман на реке Сейм, оставив всего пять километров до полного окружения.

Аналитики Deepstate также подтверждают, что украинские войска, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и отрезали сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм. Карты боевых действий показывают, что под контролем Украины находится 815,5 квадратных километров, в то время как "серая зона" охватывает 424,6 квадратных километра.

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