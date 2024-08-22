



Бывший конгрессмен-республиканец: Евреи не в безопасности при власти демократов

Бывший конгрессмен-республиканец Ли Зельдин предупреждает, что вице-президент Харрис потворствует крайне левым антисемитам, делая жизнь евреев в США все более небезопасной.



Бывший конгрессмен-республиканец Ли Зелдин предупредил, что американские евреи не будут в безопасности, если вице-президент Камала Харрис победит на президентских выборах в ноябре.



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"Неспособность Демократической партии справиться с растущей волной антисемитизма в своих рядах достигла опасной критической точки, а действия вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис подстегивают тех, кто ненавидит евреев", - написал Зельдин, который является евреем, в своей статье для Newsweek на этой неделе.



"Каждое ее действие с момента выдвижения кандидатом от демократов служит леденящим душу напоминанием еврейским избирателям по всей стране о том, что под властью демократов мы не в безопасности", - сказал он о Харрис.



Зельдин обвинил Харрис в "потворстве левым ненавистникам евреев в ее партии", включая протестующих, которые пытались закрыть евреям доступ в некоторые кампусы американских колледжей и нападали на евреев возле синагог.



"Молчанием в одних случаях и откровенным потворством в других Камала Харрис предпочитает идти на поводу у этих людей", - сказал он.



Зельдин раскритиковал Харрис за то, что она не присутствовала на выступлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед Конгрессом в прошлом месяце и использовала свою встречу с Нетаниягу, чтобы публично потребовать от израильского лидера согласия на прекращение огня. Он также раскритиковал ее за то, что она не выбрала популярного еврейского демократа, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, в качестве своего кандидата в вице-президенты после того, как Шапиро подвергся антисемитской клеветнической кампании со стороны крайне левых.



Зельдин заявил: "Миллионы американских евреев не чувствуют себя в безопасности при нынешней администрации. В ноябре этого года многие из нас понимают, что наша безопасность и защищенность будут обеспечены силой нашего голоса".

