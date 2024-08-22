



США в ООН: "ХАМАС должен принять предложение"

Сделка по прекращению огня в Газе и освобождению заложников "теперь в поле зрения", - заявила посланник США в ООН, призвав членов организации оказать давление на ХАМАС, чтобы он принял предложение, согласованное с Израилем.



Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд говорит, что предложение, выдвинутое на прошлой неделе США, Катаром и Египтом, соответствует плану, изложенному президентом США Джо Байденом в мае и одобренному Советом Безопасности в июне.



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"Израиль принял предложение. Теперь ХАМАС должен сделать то же самое", - сказала она членам совета. "Как члены Совета, мы должны выступить единым фронтом и использовать наши рычаги давления, чтобы заставить ХАМАС принять предложение".



Разногласия по поводу будущего военного присутствия Израиля в Газе и освобождения палестинских заключенных препятствуют заключению сделки, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ходом переговоров. Это происходит из-за требований, которые Израиль выдвинул после того, как ХАМАС принял предложение Байдена, сделанное в мае.



"Это решающий момент для переговоров о прекращении огня и для всего региона, поэтому каждый член совета должен продолжать посылать решительные сигналы другим игрокам в регионе, чтобы они избегали действий, которые отдалят нас от завершения этой сделки", - говорит Томас-Гринфилд.

