



Сообщение о минировании сорвало рейс из Парижа в Монпелье

В парижском аэропорту Орли на этой неделе отменили рейс, который должен был вылететь в Монпелье.



По данным BFMTV, причиной послужило поступившее в правоохранительные органы сообщения о том, что самолет заминирован.



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Это произошло 21 августа, но известно об инциденте стало лишь на следующий день. Звонок с предупреждением относительно бомбы поступил в полицию в то время, когда борт готовился ко взлету.



Пассажиры были эвакуированы, а самолет перегнали на безопасное расстояние от терминала. Саперы работали на борту примерно три часа. В итоге, там ничего так и не нашли. По факту происшествия начато расследование. Авиакомпания Transavia France предоставила пассажирам отмененного рейса возможность остановиться на ночь в отеле.

