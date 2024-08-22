



В Сиднее умер знаменитый пингвин-гей

В Сиднее в возрасте 11 лет скончался пингвин по кличке Сфен, оставив своего партнера по кличке Меджик в одиночестве.



По данным CNN, эта однополая пара вдохновила миллионы людей по всему миру своей нерушимой связью.



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Сфен и Меджик получили всемирную известность в 2018 году, когда в океанариуме нашли друг друга, став одной из самых известных гей-пар среди папуанских пингвинов. В сезон размножения млекопитающие вместе плавали и гуляли, а потом и вовсе начали воспитывать пингвинят Лару и Клэнси.



В Сиднейском океанариуме Sea Life сообщили, что попытались помочь Мэджику справиться с этой утратой. Пингвина отвели к партнеру, чтобы он мог осознать, "почему тот к нему не возвращается".



"Он сразу же начал петь", - сообщили в Sea Life.



Уточняется, что Сфен прожил полную для папуанского пингвина жизнь. Средняя продолжительность жизни этого вида составляет примерно 12-13 лет.