



Добыт один из крупнейших алмазов в истории



В африканской Ботсване добыт один из самых крупных в истории алмазов.



Соответствующий успех постиг канадскую горнодобывающую компанию Lucara Diamond Corp.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Масса камня составила 2492 карата или около 500 граммов. Его удалось добыть при помощи специальной технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission на руднике Карове.



К сравнению, алмаз-"рекордсмен" был добыт больше 100 лет назад тоже в Южной Африке. В 1905 году был найден камень "Куллинан" массой в 3106 каратов.