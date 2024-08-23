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Добыт один из крупнейших алмазов в истории
23.08.2024 00:25 Алина Груднева

Добыт один из крупнейших алмазов в истории


 В африканской Ботсване добыт один из самых крупных в истории алмазов.

Соответствующий успех постиг канадскую горнодобывающую компанию Lucara Diamond Corp.

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Масса камня составила 2492 карата или около 500 граммов. Его удалось добыть при помощи специальной технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission на руднике Карове.

К сравнению, алмаз-"рекордсмен" был добыт больше 100 лет назад тоже в Южной Африке. В 1905 году был найден камень "Куллинан" массой в 3106 каратов.

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