Добыт один из крупнейших алмазов в истории

В африканской Ботсване добыт один из самых крупных в истории алмазов.



Соответствующий успех постиг канадскую горнодобывающую компанию Lucara Diamond Corp.



Масса камня составила 2492 карата или около 500 граммов. Его удалось добыть при помощи специальной технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission на руднике Карове.



К сравнению, алмаз-"рекордсмен" был добыт больше 100 лет назад тоже в Южной Африке. В 1905 году был найден камень "Куллинан" массой в 3106 каратов.

Lucara Diamond announce the recovery of an exceptional 2,492 carat diamond from its Karowe Diamond Mine in Botswana. This remarkable find, one of the largest rough diamonds ever unearthed, was detected & recovered by the Company's Mega Diamond Recovery X-ray Transmission Tech. pic.twitter.com/6E8wLwwl8d