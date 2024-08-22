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Звезда сериала "Кадеты" перенес операцию из-за рака
22.08.2024 23:28 Алина Груднева

Звезда сериала "Кадеты" перенес операцию из-за рака

У народного артиста России, звезды сериала "Кадеты" Владимира Стеклова нашли рак.

По данным SHOT, он перенес операцию.

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Уточняется, что симптомы у актера проявились в начале 2024 года. Стеклов решил провериться у врача. В итоге, в онкологическом центре ему поставили диагноз - рак кожи.

Актер сообщил журналистам, что сейчас чувствует себя хорошо, а онкология отступила. Стекло собирается и дальше сниматься в кино.

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