



Звезда сериала "Кадеты" перенес операцию из-за рака

У народного артиста России, звезды сериала "Кадеты" Владимира Стеклова нашли рак.



По данным SHOT, он перенес операцию.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что симптомы у актера проявились в начале 2024 года. Стеклов решил провериться у врача. В итоге, в онкологическом центре ему поставили диагноз - рак кожи.



Актер сообщил журналистам, что сейчас чувствует себя хорошо, а онкология отступила. Стекло собирается и дальше сниматься в кино.