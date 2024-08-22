Звезда сериала "Кадеты" перенес операцию из-за рака
У народного артиста России, звезды сериала "Кадеты" Владимира Стеклова нашли рак.
По данным SHOT, он перенес операцию.
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Уточняется, что симптомы у актера проявились в начале 2024 года. Стеклов решил провериться у врача. В итоге, в онкологическом центре ему поставили диагноз - рак кожи.
Актер сообщил журналистам, что сейчас чувствует себя хорошо, а онкология отступила. Стекло собирается и дальше сниматься в кино.