Наследница престола Швеции сменила платье на комуфляж
Наследница шведского престола, принцесса Виктория приступила к военной подготовке офицеров.
Она сообщила, что проходит обучение в Шведском университете обороны.
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"Сегодня я с большим нетерпением продолжаю свою военную подготовку в Шведском университете обороны. Вместе с другими курсантами я буду специализироваться на тактике, военном деле и военной стратегии", - сообщила шведская кронпринцесса.
По словам Виктории, она хочет направить все свои силы на подготовку офицеров. Кронпринцесса подчеркнула, что это позволит ей в будущем наилучшим образом представлять свою страну и вооруженные силы.
"Я с нетерпением жду интересного и полезного обучения вместе с моими новыми сокурсниками", - добавила Виктория.