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Наследница престола Швеции сменила платье на комуфляж
23.08.2024 01:26 Алина Груднева

Наследница престола Швеции сменила платье на комуфляж

Наследница шведского престола, принцесса Виктория приступила к военной подготовке офицеров.

Она сообщила, что проходит обучение в Шведском университете обороны.

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"Сегодня я с большим нетерпением продолжаю свою военную подготовку в Шведском университете обороны. Вместе с другими курсантами я буду специализироваться на тактике, военном деле и военной стратегии", - сообщила шведская кронпринцесса.

По словам Виктории, она хочет направить все свои силы на подготовку офицеров. Кронпринцесса подчеркнула, что это позволит ей в будущем наилучшим образом представлять свою страну и вооруженные силы. 

"Я с нетерпением жду интересного и полезного обучения вместе с моими новыми сокурсниками", - добавила Виктория.

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