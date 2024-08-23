



Ураганы низкой категории не менее опасны

Не поддавайтесь ложному чувству безопасности из-за урагана первой категории — штормовые нагоны и наводнения означают, что он все еще может быть невероятно опасным.



Поскольку ураган Эрнесто, которому была присвоена первая категория, оставил 40% Пуэрто-Рико без электричества и вызвал внезапные наводнения, ученые предупреждают, что ураганы низкой категории могут быть столь же разрушительными, как и штормы пятой категории.



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Ураганы ранжируются от одного до пяти по шкале Саффира-Симпсона, где пять — самая интенсивная. Шкала была разработана еще в 1970-х годах инженером по ветру и метеорологом. Ураганы ранжируются по их постоянной скорости ветра , но шкала не учитывает другие воздействия, такие как штормовой нагон и ливни. Ураганы всех уровней могут приносить и то, и другое в изобилии.



"Слишком большое внимание к категориям ураганов может быть обманчивым", — говорит Крейг Фьюгейт, бывший директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Fema), а теперь консультант по реагированию на кризисы. "Хотя ветры урагана пятой категории, несомненно, разрушительны, реальная опасность может заключаться в других характеристиках шторма", — говорит он. "Существует значительная опасность того, что люди недооценивают угрозу урагана первой категории из-за его более низкой категории. Сосредоточение на скорости ветра может привести к ложному чувству безопасности".

