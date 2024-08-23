



Новый руководитель Starbucks подвергся критике за поездку на работу в 1600 км

Недавно назначенный руководитель Starbucks Брайан Никкол подвергся критике после того, как стало известно, что он будет перелетать почти 1600 км от своего семейного дома в Ньюпорт-Бич, Калифорния, до штаб-квартиры компании в Сиэтле на корпоративном самолете.



Критики отмечают несоответствие между публичной позицией компании по вопросам экологии и образом жизни ее руководителей.



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Никкол должен приступить к исполнению обязанностей у руля крупнейшей в мире сети кофеен 9 сентября.



Представитель Starbucks сообщил BBC, что у Никкола будет основной офис в Сиэтле, где он будет проводить большую часть своего времени, когда не "посещает партнеров и клиентов" по всему миру.

