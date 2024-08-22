



Украина ударила по порту "Кавказ". Затонул паром, с экипажем в 15 человек

22 августа по российскому порту "Кавказ" на Кубани был прилет. В результате в порту затонул паром с топливом на борту которого находилось 15 членов экипажа.



По данным российского Telegram-канала SHOT, только четырех членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ", оказавшихся за бортом, спасли.



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В общей сложности на борту было 15 человек.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что россияне пытаются спасать других членов экипажа.

