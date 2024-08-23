



Барьер, закрывающий вид на гору Фудзи, на данный момент снят

Заграждение, возведенное для того, чтобы загородить популярный вид на гору Фудзи, было демонтировано после того, как оно успешно отпугнуло туристов от этого района.



Власти префектуры Яманаси установили ограждение в мае, устав от мусора, плохой парковки и антиобщественного поведения иностранных гостей.



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Заграждение было снято на прошлой неделе (изначально в рамках подготовки к тайфуну), но власти города Фудзи Ямагутико подтвердили, что сетчатый экран пока останется снятым.



Однако, по словам чиновников, если туристы вернутся в большом количестве, экран снова поднимут.

