



Харрис дает обещание Израилю: Я позабочусь о том, чтобы 7 октября не повторилось

В своем выступлении на съезде Демократической партии в Чикаго вице-президент США Камала Харрис заявила, что она и президент Джо Байден “работают круглосуточно, поскольку пришло время прекращения огня в Газе и заключению сделки по захвату заложников”.



Харрис сказала:



“Позвольте мне внести ясность: я всегда буду защищать право Израиля на самооборону и следить за тем, чтобы у него была такая возможность, чтобы ему не пришлось столкнуться с нападением, подобным тому, которое совершила террористическая организация ХАМАС 7 октября, с неописуемым сексуальным насилием и массовым убийством молодых людей на музыкальном фестивале”.



Слова Харрис были встречены аплодисментами, и она сразу же перешла к рассмотрению ситуации в Газе:



“То, что произошло за последние 10 месяцев, шокирует. Голодные и отчаявшиеся люди снова и снова бежали из одного убежища в другое. Мы работаем над тем, чтобы положить конец этой войне, чтобы прекратились страдания в Газе, чтобы похищенные были освобождены и чтобы палестинцы могли реализовать свое право на государство и самореализацию”.



Эти слова также были встречены бурными овациями.

