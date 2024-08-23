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Авиакомпании стали летать над Афганистаном, поскольку над Ираном опасней
23.08.2024 09:17 Катя Шульц

Авиакомпании стали летать над Афганистаном, поскольку над Ираном опасней

Авиакомпании Singapore Airlines, British Airways ICAG.L и Lufthansa LHAG.DE в последние месяцы увеличили количество полетов над Афганистаном. 

Вот уже много лет маршрут над Афганистаном всячески исключался.  Однако теперь этот вариант рассматриватеся как более безопасный, чем пролет над Ираном и Израилем.

Авиаперевозчики в основном прекратили транзит через Афганистан, который находится на основных маршрутах между Азией и Европой, три года назад, когда к власти пришли талибы и прекратилась работа служб управления воздушным движением.

Эти рейсы еще не возобновлены, но авиакомпании все чаще считают, что воздушное пространство между Ираном и Израилем более рискованно, чем воздушное пространство Афганистана.

По данным анализа данных FlightRadar24, проведенного агентством Reuters, за вторую неделю августа число полетов над Афганистаном увеличилось более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По мере развития конфликтов изменились и расчеты того, какое воздушное пространство использовать. Авиакомпании стремятся максимально снизить риск и считают, что пролет над Афганистаном является более безопасным вариантом, учитывая нынешнюю напряженность между Ираном и Израилем", — говорит Ян Печеник, представитель организации по отслеживанию полетов Flightradar24.

Сдвиг начался в середине апреля, когда Иран запустил более 300 ракет, беспилотников и ракет по Израилю в беспрецедентной атаке. Данные отслеживания полетов того времени показывают, что Lufthansa, Singapore Airlines, British Airways и другие начали отправлять несколько рейсов в день над Афганистаном.

Однако основной рост произошел после убийства в конце июля главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра и лидера ХАМАС Исмаила Хании, что вызвало опасения по поводу серьезной эскалации.

Некоторые пилоты обеспокоены.

"Вы зависите от анализа вашей авиакомпании. Каждый раз, когда я лечу туда, мне не нравится ощущение полета над зоной конфликта, где вы на самом деле не знаете, что происходит", — говорит Отьян де Брюин, коммерческий пилот и глава Европейской ассоциации пилотов. "Это всегда достаточно безопасно, пока не доказано обратное".

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