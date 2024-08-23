



Авиакомпании стали летать над Афганистаном, поскольку над Ираном опасней

Авиакомпании Singapore Airlines, British Airways ICAG.L и Lufthansa LHAG.DE в последние месяцы увеличили количество полетов над Афганистаном.



Вот уже много лет маршрут над Афганистаном всячески исключался. Однако теперь этот вариант рассматриватеся как более безопасный, чем пролет над Ираном и Израилем.



Авиаперевозчики в основном прекратили транзит через Афганистан, который находится на основных маршрутах между Азией и Европой, три года назад, когда к власти пришли талибы и прекратилась работа служб управления воздушным движением.



Эти рейсы еще не возобновлены, но авиакомпании все чаще считают, что воздушное пространство между Ираном и Израилем более рискованно, чем воздушное пространство Афганистана.



По данным анализа данных FlightRadar24, проведенного агентством Reuters, за вторую неделю августа число полетов над Афганистаном увеличилось более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"По мере развития конфликтов изменились и расчеты того, какое воздушное пространство использовать. Авиакомпании стремятся максимально снизить риск и считают, что пролет над Афганистаном является более безопасным вариантом, учитывая нынешнюю напряженность между Ираном и Израилем", — говорит Ян Печеник, представитель организации по отслеживанию полетов Flightradar24.



Сдвиг начался в середине апреля, когда Иран запустил более 300 ракет, беспилотников и ракет по Израилю в беспрецедентной атаке. Данные отслеживания полетов того времени показывают, что Lufthansa, Singapore Airlines, British Airways и другие начали отправлять несколько рейсов в день над Афганистаном.



Однако основной рост произошел после убийства в конце июля главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра и лидера ХАМАС Исмаила Хании, что вызвало опасения по поводу серьезной эскалации.



Некоторые пилоты обеспокоены.



"Вы зависите от анализа вашей авиакомпании. Каждый раз, когда я лечу туда, мне не нравится ощущение полета над зоной конфликта, где вы на самом деле не знаете, что происходит", — говорит Отьян де Брюин, коммерческий пилот и глава Европейской ассоциации пилотов. "Это всегда достаточно безопасно, пока не доказано обратное".