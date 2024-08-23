



Новый министр иностранных дел Ирана призывает к диалогу с ЕС

Новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал к диалогу с Европейским союзом для решения двусторонних вопросов после телефонного разговора с главным дипломатом блока.



“Исламская Республика Иран приветствует развитие отношений с Европейским союзом в атмосфере взаимного уважения”, — говорится в заявлении Аракчи.



Отношения между ЕС и Ираном за последние годы ухудшились. ЕС обвиняет Тегеран в неспособности обуздать свою ядерную деятельность, оказании поддержки палестинской террористической группировке ХАМАС, поддержке войны России на Украине и нарушении прав человека.



Развитие отношений “требует диалога для решения проблем между двумя сторонами и исправления ошибочной политики европейских стран”, добавляет Аракчи.



Со своей стороны, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в социальной сети X, что он обсудил со своим иранским коллегой “перспективы возобновления взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес”.



В ходе обсуждения обсуждались "необходимость деэскалации и сдержанности", а также "прекращение военного сотрудничества" с Россией против Украины и нераспространение ядерного оружия.



Боррель утверждает, что такой "критический диалог" "необходим для разрядки региональной напряженности".

Spoke to the new IR FM @aragchi about prospects for renewed engagement on all files of mutual interest, incl. the need for deescalation & restraint, halting military cooperation w/ RU against UA, & nuclear nonproliferation. Critical dialogue essential to defuse regional tensions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 22, 2024

Аракчи, занявший свой пост в среду, известен своей открытостью Западу.Он был главным переговорщиком по ядерной проблеме и сыграл ключевую роль в заключении в 2015 году соглашения с Ираном об ограничении его ядерной деятельности в обмен на смягчение санкций.Эту сделку в 2018 году торпедировал тогдашний президент США Дональд Трамп. Попытки возродить ее с 2022 года пока не увенчались успехом.