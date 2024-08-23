Новости » Политика
Новый министр иностранных дел Ирана призывает к диалогу с ЕС
23.08.2024 11:22 Катя Шульц

Новый министр иностранных дел Ирана призывает к диалогу с ЕС

Новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал к диалогу с Европейским союзом для решения двусторонних вопросов после телефонного разговора с главным дипломатом блока.

“Исламская Республика Иран приветствует развитие отношений с Европейским союзом в атмосфере взаимного уважения”, — говорится в заявлении Аракчи.

Отношения между ЕС и Ираном за последние годы ухудшились. ЕС обвиняет Тегеран в неспособности обуздать свою ядерную деятельность, оказании поддержки палестинской террористической группировке ХАМАС, поддержке войны России на Украине и нарушении прав человека.

Развитие отношений “требует диалога для решения проблем между двумя сторонами и исправления ошибочной политики европейских стран”, добавляет Аракчи.

Со своей стороны, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в социальной сети X, что он обсудил со своим иранским коллегой “перспективы возобновления взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес”.

В ходе обсуждения обсуждались "необходимость деэскалации и сдержанности", а также "прекращение военного сотрудничества" с Россией против Украины и нераспространение ядерного оружия.

Боррель утверждает, что такой "критический диалог" "необходим для разрядки региональной напряженности".


Аракчи, занявший свой пост в среду, известен своей открытостью Западу.

Он был главным переговорщиком по ядерной проблеме и сыграл ключевую роль в заключении в 2015 году соглашения с Ираном об ограничении его ядерной деятельности в обмен на смягчение санкций.

Эту сделку в 2018 году торпедировал тогдашний президент США Дональд Трамп. Попытки возродить ее с 2022 года пока не увенчались успехом.




 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы