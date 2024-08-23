



Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты выборов - Мадуро президент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сослался на подтверждение Верховным судом страны результатов выборов 28 июля, на которых он победил, и заявил, что это “историческое и неоспоримое” решение.



Заявление Мадуро прозвучало на фоне сильных протестов против объявления о победе Мадуро, достоверность которого во многих странах мира вызвала большие сомнения.



После выборов оппоненты социалистического правительства заявили, что данные, собранные ими на избирательных участках, свидетельствуют о подавляющей победе оппозиции - как и предсказывали опросы общественного мнения накануне выборов.





