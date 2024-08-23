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Чикаго: Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США
23.08.2024 09:30 Катя Шульц

Чикаго: Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США

Камала Харрис принимает номинацию на пост президента от Демократической партии, заявив ревущей толпе сторонников, что она определит “новый путь вперед”.


“От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка, на котором говорит ваша бабушка... я принимаю ваш выбор”, — говорит Харрис, обещая “мимолетную возможность оставить позади горечь, цинизм и разногласия прошлого — шанс наметить новый путь вперед”.
 

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