



Чикаго: Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США

Камала Харрис принимает номинацию на пост президента от Демократической партии, заявив ревущей толпе сторонников, что она определит “новый путь вперед”.



With this election, our nation has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past.



A chance to chart a new way forward.pic.twitter.com/Yx8gy9Bxkp — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 23, 2024

“От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка, на котором говорит ваша бабушка... я принимаю ваш выбор”, — говорит Харрис, обещая “мимолетную возможность оставить позади горечь, цинизм и разногласия прошлого — шанс наметить новый путь вперед”.