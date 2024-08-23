



Харрис: “Если Трамп вернется в Белый дом, будут серьезные последствия”

В своем выступлении на партийном съезде в Чикаго вице-президент США Камала Харрис раскритиковала своего оппонента на выборах, бывшего президента Дональда Трампа, заявив, что “эти выборы являются одними из самых важных в истории Соединенных Штатов”.



“Трамп несерьезный человек, но последствия его возвращения в Белый дом будут очень тяжелыми.



Подумайте о хаосе, когда он был у власти, и о его отказе признать результаты выборов”.



Харрис также раскритиковал Трампа, “признав его виновным в сексуальных преступлениях”, и добавил: “Подумайте, что он будет делать, если мы снова дадим ему власть”.



