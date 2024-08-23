



Украинские ВМС подтвердили ликвидацию парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ ликвидирован российский паром "Конро Трейдер". Это официально подтвердили в Военно-морских силах ВСУ. Этот паром являлся одной из важных цепей российской военной логистики в целях обеспечения оккупационных сил, сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".



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По его данным, на пароме перевозились горюче-смазочные материалы, использовался паром и для перевозки оружия для российской армии.



Однако Плетенчук не уточнил, чем украинские военные ударили по "Конро Трейдеру", заверив, что "паром – это вполне легитимная цель и соответственно это (уничтожение парома – ред.) должно уменьшить потенциал возможностей нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия".



Напомним, 23 июля в Краснодарском крае подверглось атаке паромное судно в порту "Кавказ". Оккупационные войска не сообщали о том, что это было за судно. Предполагалось, что мог быть поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".



Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что во время атаки "Конро Трейдер" получил серьезные повреждения.



Уже 22 августа, вечером, российские военные начали писать о том, что во время очередной атаки на порт "Кавказ" паром "Конро Трейдер", расположенный на Таманском полуострове и обеспечивавший горючим (а также оружием) оккупантов в Крыму, затонул.



Сообщалось также, что на борту судна находились 15 членов экипажа.