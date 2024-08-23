



Харрис пообещала мощно стоять на стороне Украины

Поддержка Украины и НАТО будут продолжены – пообещала в случае своей победы пока еще вице-президент США и уже официально кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис.



Это заявление прозвучало в заключительный день национального съезда Демократической партии, где она официально подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента, сообщает Associated Press.



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Выступая на съезде, Харрис решительно высказалась в защиту Украины и Североатлантического альянса, выразив критику в адрес бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа, который ранее делал неоднозначные заявления по поводу войны в Украине.



"Если я стану президентом, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", – заверила Харрис.



Она отметила, что всего за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России предупреждала Президента Украины Владимира Зеленского о надвигающейся угрозе. Кроме того, Харрис напомнила о своей роли в дипломатическом ответе США, который объединил более 50 стран.



Напомним, выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Победители вступят в свои должности 20 января 2025 года, после инаугурации. Ожидается, что Харрис и Трамп встретятся в двух раундах дебатов, первый из которых запланирован на 10 сентября и будет транслироваться на канале ABC News.