



Эндрю Тейт доставлен в румынский суд по британскому ордеру на арест

Блоггер Эндрю Тейт был арестован на 24 часа в Румынии по британскому ордеру, сообщил его представитель во вторник, 12 марта, и апелляционный суд Бухареста должен принять решение о его экстрадиции.



Тейт и его брат Тристан были задержаны вчера поздно вечером, 11 марта, по обвинению в сексуальной агрессии в период с 2012 по 15 год, которое они "категорически" отрицают, заявила его команда по связям с общественностью. Ордер был выдан Вестминстерским магистратским судом.



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"Братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны на 24 часа и получили европейский ордер на арест от властей Великобритании. Обвинения, относящиеся к 2012-2015 годам, включают в себя обвинения в сексуальной агрессии", - говорится в заявлении представителя Эндрю Тейта по связям с общественностью.

"Сегодня Апелляционный суд Бухареста должен принять важнейшее решение о том, исполнять ли мандат".



Суд еще не решил, когда он соберется для рассмотрения ордера. В суде не сразу смогли дать комментарии.



Тейт, который приобрел миллионы поклонников, пропагандируя ультрамужественный образ жизни, в июне был обвинен в Румынии вместе со своим братом и двумя румынскими женщинами в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин. Они отрицают все обвинения.



Братья Тейт находились под стражей в рамках уголовного расследования с конца декабря 2022 года по апрель, чтобы предотвратить их побег из страны или фальсификацию доказательств. До августа они находились под домашним арестом.



С тех пор они находятся под судебным контролем - более мягкой мерой пресечения, которая означает, что они должны регулярно отмечаться в полиции, но могут свободно передвигаться, за исключением случаев выезда из страны.

