Израильское консульство о протестах в Чикаго: мы потрясены насилием
Израильское консульство в Чикаго осудило пропалестинских демонстрантов, которые устроили столкновения с полицией возле здания дипломатической миссии во время съезда демократов.
"Мы потрясены насилием во время акции протеста перед нашими офисами. Это все, что угодно, но не мирный протест и полностью противоречит духу Демократической партии. Это крикливое меньшинство не представляет подавляющее двухпартийное большинство американцев, которые решительно поддерживают Израиль", - сказано в заявлении.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По данным консульства, американцы противостояли этой ненависти перед офисом дипломатического учреждения, подтверждая крепкую связь между Америкой и Израилем.
Также под критику попал мэр города Брэндон Джонсон за "постоянную поддержку, которую он оказывает антиизраильским протестам в Чикаго.
DNC: pro-Israel counter-protesters are blocked by police not far from where a massive protest is taking place at the Israeli Consulate in Chicago right now.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 21, 2024
Video by @peterhvideo and @FreedomNTV pic.twitter.com/jjLTH5plZq