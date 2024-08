Израильское консульство о протестах в Чикаго: мы потрясены насилием

Израильское консульство в Чикаго осудило пропалестинских демонстрантов, которые устроили столкновения с полицией возле здания дипломатической миссии во время съезда демократов.



"Мы потрясены насилием во время акции протеста перед нашими офисами. Это все, что угодно, но не мирный протест и полностью противоречит духу Демократической партии. Это крикливое меньшинство не представляет подавляющее двухпартийное большинство американцев, которые решительно поддерживают Израиль", - сказано в заявлении.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным консульства, американцы противостояли этой ненависти перед офисом дипломатического учреждения, подтверждая крепкую связь между Америкой и Израилем.



Также под критику попал мэр города Брэндон Джонсон за "постоянную поддержку, которую он оказывает антиизраильским протестам в Чикаго.

DNC: pro-Israel counter-protesters are blocked by police not far from where a massive protest is taking place at the Israeli Consulate in Chicago right now.



Video by @peterhvideo and @FreedomNTV pic.twitter.com/jjLTH5plZq