



Несколько стран НАТО могут разместить свои войска в Финляндии

Несколько стран-членов НАТО могут разместить свои войска в Финляндии.



По данным Yle, об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.



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По его словам, Финляндия уже ведет по этому поводу переговоры. Министр подчеркнул, что военные стран НАТО будут размещены, даже если не будет реальной военной угрозы.



"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны Минобороны. Они проводятся с несколькими разными странами. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы выделить определенные структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии", - отметил он.



По его словам, речь идет о ситуациях, когда военная угроза отсутствует, но наблюдается напряженность, предусмотренная пятой статьей о коллективной обороне.