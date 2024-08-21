



Байден утвердил ядерную стратегию США, - СМИ

Президент США Джо Байден утвердил секретный план ядерной стратегии страны под названием "Руководство по применению ядерного оружия".



По данным газеты New York Times, это произошло в марте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что в плане переориентирована стратегия сдерживания в отношении Китая, чтобы не допустить расширения его ядерного арсенала.



Кроме того, план подразумевает подготовку Америки к возможности скоординированного ядерного вызова со стороны КНР, РФ и КНДР. В Конгресс стратегия будет отправлена на голосования до того, как завершится срок полномочий Байдена.



"Эта администрация, как и четыре предыдущие администрации, выпустила "Обзор ядерной политики" и "Руководство по планированию применения ядерного оружия". Хотя конкретный текст Руководства засекречен, его существование ни в коем случае не является секретом", – сообщил представитель Белого дома Шон Саветт.