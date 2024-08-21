



В Иране утвержден состав нового правительства

Иранский парламент 21 августа официально утвердил состав нового правительства.



Министром иностранных дел страны назначен Аббас Арагчи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Министром обороны Ирана стал Азиз Насирзаде, главой МВД - Искандер Момени, а министром разведки - Исмаил Хатиб.



Арагчи с 2017 по 2021 год был заместителем главы МИД по политическим вопросам в правительстве Рухани. Он возглавлял делегацию на переговорах по ядерной программе и неоднократно ездил в Москву. Известно, что он служил в Корпусе стражей исламской революкии во время ирано-иракской войны, а также занимал должность секретаря стратегического совета по межотношениям.



Насирзаде является бригадным генералом. Он был заместителем главы Генштаба и командующим ВВС.



Момени служил в КСИР, занимал должность советника президента и генсека Штаба по борьбе с наркотиками.



Хатиб возглавлял иранскую разведку, работал главой регионального отделения министерства разведки в городе Кум. Он является одним из ближайших союзников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.